Dalla giornata di oggi e fino al prossimo 26 ottobre sarà possibile presentare domanda per borse di studio e libri di testo.

Le domande dovranno essere presentate solo on-line all’indirizzo https://scuola.er-go.it tramite una di queste modalità:

identità digitale Spid (Sistema Pubblico di identità digitale)

Cie (Carta d’identità elettronica)

Cns (carta nazionale dei servizi).

Per fare domanda è obbligatorio essere in possesso di attestazione Isee non superiore a € 15.748,78.

Si invitano pertanto le famiglie ad attivarsi per il rilascio dell’attestazione Isee. Si consiglia di scegliere come modalità di pagamento Iban Bancario. Il conto deve essere intestato al richiedente o al suo delegato.

Si deve presentare una domanda per ogni studente. Può fare domanda il genitore, il tutore legale o lo studente maggiorenne. Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore purché delegato dallo studente stesso.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi al Comune, Servizio Istruzione: