Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. La vittima, un ristoratore 44enne di Reggio Emilia, aveva subito un furto nel ristorante d Reggio Emilia dove gli erano stati asportati 800 euro, una bicicletta e un monopattino. Su quest’ultimo veicolo aveva installato un rilevatore di posizione motivo per cui, successivamente a furto, seguendo il segnale giungeva presso il Sert di Reggio Emilia dove localizzava il mezzo in uso a uno sconosciuto. Quest’ultimo alla richiesta di chiarimenti del proprietario abbandonava il monopattino allontanandosi a piedi non prima però di essere fotografato dal derubato. Quindi l’arrivo dei carabinieri di Rubiera, inviati sul posto dall’operatore del 112 allertato dal derubato, che dopo aver provveduto alla restituzione formale del monopattino rubato avviavano le indagini per identificare lo sconosciuto partendo dalla fotografia scattata dalla vittima che veniva consegnata agli operanti. Quest’ultima comparata con le immagini della videosorveglianza del Sert, acquisite dai carabinieri, consentiva di ricondurre l’uomo all’utilizzatore del mezzo rubato. Successivi accertamenti congiunti portavano i militari a identificare il presunto responsabile che peraltro veniva riconosciuto dal derubato in apposita seduta di individuazione fotografica a cui la vittima veniva sottoposta. Alla luce dei fatti l’uomo veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di ricettazione.