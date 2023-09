“Volevo difendermi da eventuali aggressioni!” In questo modo si è giustificato il giovane che fermato l’altra sera dai carabinieri della stazione di Reggio Emilia santa Croce nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che deteneva illegalmente.

Per questi motivi con l’accusa di porto abusivo di armi i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 22enne residente a Cavriago, sequestrandogli quanto illecitamente detenuto.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Questo è l’epilogo di quanto avvenuto l’altra sera, poco dopo le 20:00 in via IV Novembre di Reggio Emilia, nei pressi della stazione ferroviaria dove i carabinieri della stazione di via Adua, durante l’intensificazione dei servizi nella zona, disposti in linea agli intendimenti adottati in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa, notavano un giovane che a piedi percorreva via IV Novembre. Il ragazzo alla vista della pattuglia dei Carabinieri veniva notato allungare il passo quasi a voler evitare i controlli. L’atteggiamento sospetto non sfuggiva agli operatori che lo fermavano sottoponendolo a immediati controlli. Una volta identificato, il giovane è risultato essere un 22enne residente a Cavriago che durante le procedure di identificazione si mostrava preoccupato. Questo fatto e le circostanze di tempo e di luogo inducevano gli investigatori a procedere ad un più approfondito controllo sulla persona che portava il giovane ad anticipare l’esito delle attività tanto che alla specifica richiesta consegnava spontaneamente ai carabinieri un coltello a serramanico lungo 13 cm di cui 7 di lama giustificandone il porto illecito con il fatto che aveva portato al seguito il coltello per difendersi da eventuali aggressioni. Viste le risultanze dei controlli, il giovane veniva accompagnato presso gli uffici della Polizia Giudiziaria e, successivamente alle formalità di rito, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per porto abusivo di armi. Il coltello illecitamente detenuto veniva sequestrato dai Carabinieri per essere successivamente depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato della Procura reggiana.