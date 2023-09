Doppio intervento nel tardo pomeriggio di ieri per la stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.

Il primo intervento si è svolto in località bosco Piandelagotti: due escursionisti che passavano nella zona hanno notato un mezzo agricolo ribaltato e scorto un uomo rimasto sotto al mezzo: subito hanno allertato il 118 che ha attivato il Soccorso Alpino. Sul posto sono giunte due squadre territoriali della stazione monte Cimone. Con la squadra territoriale è giunto anche il medico sanitario: sotto al trattore si trovava un uomo di 79 anni (di Vergemoli, LU). Il medico purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Gli operatori presenti, tra cui anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, hanno dovuto attendere il via libera del Magistrato per la rimozione della salma che successivamente è stata affidata alle Pompe funebri giunte sul posto. Sul posto era intervenuto anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è concluso alle ore 21:30 circa.

Il secondo intervento, quasi contemporaneo al primo (attivazione del Soccorso Alpino alle ore 18: 50 circa), è avvenuto sul sentiero 525 che da Monte Giovo porta a Lago Santo Modenese: due escursionisti stavano discendendo lungo il sentiero quando uno dei due è caduto riportando una sospetta distorsione alla caviglia e un lieve trauma cranico. Sul posto sono state inviate due squadre territoriali della stazione monte Cimone (in cui era presente anche un infermiere). L’uomo (sessantun’anni e residente a Modena) è stato raggiunto, stabilizzato e caricato su barella portantina da parte degli operatori del Soccorso Alpino che li hanno trasportato all’elisoccorso. Sul posto era presente anche l’ambulanza di Pievepelago.