Tre appuntamenti, promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, le Consulte di frazione, le Parrocchie, il Centro per le vittime di reato e calamità e ASC-Insieme, per dare ai cittadini indicazioni e suggerimenti per vivere più sicuri all’interno della comunità, e fornire al tempo stesso tutte le informazioni sui percorsi di assistenza attivati sul territorio comunale a beneficio di chi ha subito truffe e reati.

Agli incontri, introdotti dal Vice Sindaco di Sasso Marconi, Luciano Russo, parteciperanno il Maresciallo Emanuele Manieri, comandante della stazione dei Carabinieri di Sasso Marconi, che illustrerà l’attività di presidio del territorio svolta dall’Arma fornendo alcuni consigli utili a tutti – e in particolare agli anziani – per prevenire truffe e situazioni di pericolo. Interverranno anche Fiorenza Ferri, che parlerà della rete di tutela e solidarietà attivata da ASC-Insieme a favore delle persone fragili, e Gianni Devani, che presenterà i servizi del Centro per le Vittime: una struttura che opera a Sasso Marconi e negli altri Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia per offrire tutela e sostegno ai cittadini vittime di reati e soprusi.

Il primo incontro è in programma mercoledì 20 settembre nella frazione di Tignano-Roma; mercoledì 27 si replica a Borgonuovo, nella sala parrocchiale della chiesa di S. Sebastiano e Donnino. Ultimo appuntamento venerdì 29 settembre nel capoluogo, nella sala polivalente della Parrocchia di S. Pietro.

Gli incontri iniziano alle 20.30 – Ingresso gratuito

Maggiori dettagli nel volantino allegato