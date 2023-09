Grande successo per gli eventi in piazza della Settimana Europea della Mobilità di ieri: la Piazza della mobilità e il Bicipolitana Bike Day, che ha superato la quota dei 4 mila partecipanti. Ecco le immagini in allegato.

Martedì 19 settembre, alle 10 in sala Tassinari a Palazzo d’Aaccursio, si terrà il convengo di presentazione del Pimes – il Piano integrato metropolitano sicurezza stradale che affronta il tema della sicurezza stradale in tutti i suoi aspetti critici e nelle soluzioni possibili: educazione stradale nelle scuole, analisi degli scontri stradali e determinazione di un indice di pericolosità anche predittivo, controllo dell’eccesso di velocità, riprogettazione delle strade con una nuova strategia per i centri abitati. Il PIMES si propone come Piano decennale con l’obiettivo di azzerare la mortalità sulle strade provinciali del nostro territorio e di ridurre del 50% l’incidentalità grave. Incontro rivolto ad amministratrici, amministratori e tecnici dei Comuni della città metropolitana.

Dopo l’introduzione di Claudio Lantieri, vicepresidente Ordine degli Ingegneri, interverranno:

Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega a Sicurezza stradale e mobilità ciclistica; Maurizio Martelli, dirigente settore Strade, sicurezza e ciclovie della Città metropolitana di Bologna Alfredo Drufuca, amministratore delegato Polinomia, Politecnico di Milano; Bianca Bozzi, Polinomia Srl; Catia Chiusaroli, responsabile PUMS e attuazione politiche per la mobilità sostenibile della Città metropolitana di Bologna

Il seminario prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi agli ingegneri.

Sempre in sala Tassinari, alle 15.30, l’appuntamento è con “Le sfide della mobilità sostenibile e lo sviluppo del trasporto pubblico locale”. Strategie ed esperienze di Tper tra nuove tecnologie, digitalizzazione e integrazione modale. Opportunità e vantaggi per chi sceglie la mobilità pubblica e condivisa.

Alle 17, nello spazio ExtraBo di piazza Nettuno, la presentazione dei volumi Emilia Romagna/1 e Emilia Romagna/2 – edicicloeditore. Il primo progetto di mappatura capillare delle 90 piste ciclabili e ciclovie della Regione. Ne parliamo con l’autore Claudio Pedroni, con la Consigliera delegata a Mobilità ciclistica e Progetto Bicipolitana Simona Larghetti, con il consigliere con delega al turismo e Presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, Mattia Santori, e con i rappresentanti del territorio.