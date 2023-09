Il 23 e 24 settembre torna nel centro storico di Nonantola la rassegna “Soghi Saba Savor“, giunta alla 25° edizione.

“L’autunno è alle porte, nell’aria si diffonde il profumo del mosto cotto e Nonantola si veste con i colori caldi che questa magica stagione ci regala. Domenica 24 settembre torna la 25° edizione di “Sóghi Saba Savór” a cura del Comune di Nonantola e della Partecipanza Agraria, con la tradizionale rassegna degli aceti balsamici tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. Sabato 23 al pomeriggio l’anteprima con “Attrazioni Balsamiche”: una visita guidata con degustazioni alla scoperta della tradizione balsamica del nostro paese. Un ricco programma per domenica dalle 9 alle 19 in piazza Liberazione e per le vie del centro storico con assaggi e degustazioni di sughi, aceto e nocino, laboratori per adulti e per ragazzi, mercato contadino, acetaie aperte, esposizioni di pittura, scultura e fotografia, visite guidate nei musei, punti ristoro e menù a tema nei ristoranti”. Così Massimo Po – Assessore al Centro Storico, Eventi e Turismo.

IL PROGRAMMA DI SABATO 23 SETTEMBRE

Alle ore 18.30 al Palazzo della Partecipanza Agraria:

Attrazioni Balsamiche, visita guidata con degustazioni alla scoperta della tradizione balsamica a Nonantola.

Prenotazione obbligatoria entro il 22/9: museo@comune.nonantola.mo.it – 059/896656 In collaborazione con Pro Loco Nonantola e la Bottega dei Sapori.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 24 SETTEMBRE

In Piazza Liberazione dalle ore 9:

27° Rassegna degli Aceti Balsamici Tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. Assaggi e degustazioni gratuite di sóghi, aceto balsamico di produzione nonantolana e nocino.

In Piazza Liberazione dalle ore 9:

Laboratori per bambini con il “Grande gioco dell’uva” e “Pesta i piedi”.

In centro storico dalle ore 9 alle ore 19:

Produttori agricoli con vendita di sóghi, saba, savór e prodotti di stagione (miele, mirtilli, formaggi).

Via Marconi dalle ore 9:

Arte in Piazza esposizioni e laboratori di pittura, scultura e fotografia a cura di NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’associazione La Clessidra APS.

Museo di Nonantola – Torre dei Bolognesi, via del Macello – dalle 9.30 alle 18.30:

Il museo sarà aperto ad orario continuato con ingresso gratuito.

Museo di Nonantola alle ore 10.00:

Inaugurazione del progetto di valorizzazione territoriale dedicato alla Via Romea Nonantolana realizzato a cura di Save Italian Beauty con l’intervento dell’assessore al Turismo.

Piazza Caduti Partigiani dalle ore 10.00:

Assaggi e vendita di savór, saba, zucche e marmellate a cura dell’Associazione ricreativa culturale La Clessidra APS.

Palazzo Partecipanza Agraria dalle ore 10.30:

Visite guidate gratuite all’acetaia, al palazzo e all’archivio storico della Partecipanza seguendo le tracce della tradizione balsamica a Nonantola. A cura della Partecipanza Agraria e dell’associazione Amici e Cultori dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Prenotazione allo 059 549046 oppure alla mail: partecipanza.nonanto@libero.it

Museo di Nonantola alle ore 10.30:

Visita guidata gratuita al Museo di Nonantola e al centro storico medievale “Nonantola SottoSopra: un tour storico-archeologico alla scoperta della millenaria storia di Nonantola”. Prenotazione gradita allo 059 896656 oppure alla mail: museo@comune.nonantola.mo.it

Piazza Liberazione alle ore 14.30:

Inaugurazione OC LAB, lo spazio del fare di Officine Culturali.

Intervento dell’Amministrazione, ore 15.30

Dalle ore 14.30 Laboratori gratuiti con iscrizione obbligatoria: 059 549700 – biblioteca@comune.nonantola.mo.it

Piazza Liberazione alle ore 17.30:

Premiazione dei vincitori della 27° rassegna degli Aceti Balsamici Tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. Il Sindaco del Comune di Nonantola e il Presidente della Partecipanza Agraria di Nonantola premieranno i primi tre classificati a pari merito della rassegna e il migliore aceto delle famiglie “Partecipanti”.

PUNTI DI RISTORO

Piazza Liberazione:

Paparòc o calzagatti a cura dell’associazione Consorteria del maiale di San Prospero, borleghi e crescentine a cura dell’associazione Confraternita del Borlengo di Serramazzoni, gnocco fritto a cura dell’associazione Banca del Tempo APS.

Piazza Caduti Partigiani:

degustazioni savór, saba, zucche e confetture a cura dell’Associazione La Clessidra APS, vendita belsone a cura dell’associazione Pro Loco di Nonantola.

Ristoranti con menù a tema:

Osteria di Rubbiara, Piazzatta del gusto, La Smorfia, Locanda Abbazia,

La Nunziadêina, Sorsi e Morsi,

Antica Trattoria della Partecipanza.

Le vie e le piazze del centro storico saranno allestite con attrezzi della civiltà contadina della raccolta di Armandino Tosatti, del Museo del Vino (Gavioli Antica Cantina) e Fattorie Giacobazzi in collaborazione con la Partecipanza Agraria.

ACETAIE APERTE

Acetaia Partecipanza Agraria di Nonantola

Via Roma, 23 (3° piano) – Nonantola

Visite guidate dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 per un massimo di 10 persone ad ogni visita. Prenotazione obbligatoria allo 059 549046 oppure alla mail partecipanza.nonanto@libero.it

Acetaia del Mulino di Navicello

Via Nonantolana,1335 – Navicello

Visita guidata con assaggi ABTM dalle ore 9.00 alle 12.30. Prenotazione obbligatoria

tel. 059 250207 – 393 0919243

Acetaia Pedroni Via Risaia, 2 – Rubbiara

Visite guidate all’acetaia con degustazione alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 Aperitivo balsamico a partire dalle 18.30 Prenotazione obbligatoria

tel. 059 549019 – 059 548096

Gavioli Antica Cantina

Via Provinciale Ovest, 55 – Nonantola

Visite guidate e degustazioni al Museo del Vino e della Cultura Agricola con prenotazione obbligatoria. Aperto: 9.00-13.00 e 15.00-19.00 tel. 059 545462 – www.gaviolivini.com