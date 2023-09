Ha 300 anni e forse più, non si trova all’interno di un bosco, ma ai suoi margini, in una radura molto panoramica vicino ad una vigna e a un borghetto diroccato. Appare in tutta la sua maestosità la “Quercia dai cento rami” o “la Grande Quercia”, ultima tappa domenica 24 settembre 2023 a Rondinara, frazione di Scandiano, dalle 16,30 alle 19, della terza edizione di Alberi in cammino. Percorsi di poesia e musica nati da un progetto di Gabriele Parrillo con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza promuovono la riscoperta degli alberi madre dell’Appennino emiliano.

L’incontro inizia con una passeggiata, il percorso per raggiungere il secolare albero è molto suggestivo, offre una visione magica del Monte Cusna e di tutto l’Appennino. La “Quercia dai cento rami” di Rondinara, che domina tutta la valle, può raccontare tante storie: protagonista dell’ara, un tempo sotto la sua chioma si svolgeva la vita della comunità, oggi sotto i suoi rami si possono ascoltare le poesie di Bertolucci, Caproni e Gualtieri, ma anche dei grandi classici, da Ovidio, a Shakespeare, a Tasso, a Hesse, interpretati da Gabriele Parrillo, Daniela Savoldi, violoncellista e compositrice che eseguirà dal vivo le musiche, e Cora Steinsleger che si è occupata delle coreografie e danze. Alberi in Cammino è promosso da Turbolenta APS e prodotto dal Festival della Lentezza, con il patrocinio e contributo della Regione Emilia Romagna e il sostegno di Chiesi SpA e Mosqueta’s.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Link per la prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-verso-gli-alberi-madre-rondinara-670686008907?aff=ebdssbdestsearch