Lunedì 25 settembre, a partire dalle 18.30, il palco di piazza Lucio Dalla verrà animato da interviste, dibattiti ed esibizioni dal vivo di alcune tra le giovani artiste più rappresentative del panorama musicale italiano: si va dalla giovanissima rapper Ele A, classe 2002, che dopo un lungo tour estivo nel 2022 di oltre 20 date (tra cui il Mi Ami Fest di Milano e lo Sziget di Budapest), esce con i singoli Mikado e Globo e pubblica il suo secondo EP nell’aprile 2023, alla cantautrice Rea (classe 2003), che dopo aver partecipato ad Amici nel 2021 esordisce con l’EP Respiro, partecipa a live in tutta Italia e nel marzo 2023 pubblica il singolo Blu; e poi ancora le Her Skin e Lyl, con i loro ultimi album I started a Garden e Tana usciti nel 2022, Chiara Pancani, artista polistrumentista indipendente, e infine Amalia, cantautrice bolognese in esordio nel marzo 2023 con il singolo Stanotte per l’etichetta Makeathousand.

Sincronie Sonore: un talk musicale con… è un nuovo appuntamento dedicato alla musica, dopo il successo del ciclo di masterclass Impronte Digitali Special, che nell’ambito del progetto dell’Ufficio Giovani del Comune di Bologna ha visto ospiti personalità del calibro di Stefano Accorsi, Fabio Bonifacci, Emilio Casalini, Rancore e Murubutu, è in arrivo

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione, per info e iscrizioni: https://www.flashgiovani.it/sincroniesonoretalk_musicale

“Con questa nuova masterclass torniamo a ribadire che le giovani generazioni sono per noi anche potenziali autori, cantanti, produttori musicali e futuri cittadini e cittadine su cui investire. Sarà una bella serata di scambio con alcune protagoniste della musica italiana, per offrire ai ragazzi e alle ragazze della città un’occasione di confronto su quali sono le sfide e le opportunità che attendono tutti gli appassionati e giovani professionisti del settore”, commenta il consigliere delegato alle Politiche giovanili Mattia Santori.

Sincronie Sonore è un evento di Impronte Digitali, progetto formativo giunto alla seconda edizione, organizzato dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna; l’evento si inserisce nell’ambito della rassegna Costellazione – giovani connessioni creative.

Costellazione è un’iniziativa ideata e coordinata dall’Associazione GA/ER – Giovani Artisti Emilia Romagna, che coinvolge i 10 Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di valorizzare e promuovere giovani artisti/e e creativi/e emergenti under 35. Il progetto è finanziato e supportato dalle Assessorato al Welfare, Politiche Giovanili, Montagna e Aree Interne della Regione Emilia-Romagna grazie ai fondi dell’Accordo di Programma Quadro APQ GECO 11-12 (Giovani Evoluti e Consapevoli) che parte quest’anno per proseguire fino alla primavera del 2024.