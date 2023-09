Torna lunedì 2 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, l’Open FabLab di Casa Corsini (via Statale 83). Si tratta di un’occasione dedicata a persone di ogni età, per conoscere le macchine del FabLab, a partire dalle stampanti 3D e dalla laser cutter. Sarà presente un tecnico specializzato in grado spiegarne il funzionamento e valutare progetti di collaborazione o idee da sviluppare insieme nella struttura fioranese. Non c’è bisogno di prenotazione e l’attività è gratuita. Per maggiori informazioni: lumenassociazione@gmail.com.

Cos’è un FabLab? C’è chi lo ha definito un garage condiviso, dal punto di vista pratico, un FabLab è uno spazio che dispone di strumentazioni come macchine per la stampa 3d e taglio laser e altre attrezzature digitali e manuali. Ma un FabLab non esiste senza le persone che lo rendono vivo, che si riuniscono per condividere progetti e idee: Open FabLab è il modo più semplice ed efficace per imparare a conoscere le potenzialità del laboratorio di Casa Corsini, capire come funzionano le macchine, condividere idee e progetti con gli altri.