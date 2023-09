Domani 29 settembre 2023, alle ore 10.30, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco, sita in P. Sassi a Modena, in occasione della festività di San Michele Arcangelo, verrà celebrata da S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola, una Santa Messa in onore del Patrono della Polizia di Stato.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni.

Al termine della funzione religiosa, Autorità cittadine, ospiti e personale della Polizia di Stato si porteranno presso la “Città dei Ragazzi” per un momento di incontro con gli studenti, i frequentatori dell’Ente diocesano e le altre realtà del quartiere.

A corollario della cerimonia religiosa, infatti, a partire dalle ore 9.30 fino alle ore 13.00, si svolgerà presso l’Ente diocesano “Città dei Ragazzi”, sito in via F. Tamburini n. 106, un’attività di prossimità e di divulgazione dei progetti di legalità della Polizia di Stato, con l’allestimento di “stand” a cura della Questura e delle Specialità nell’area cortiliva interna.

Parteciperanno alle attività oltre 200 ragazzi del Centro di Formazione Professionale della CdR e della Scuola primaria paritaria “Casa Famiglia”.

L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra gli Enti Terzi, il mondo della scuola di questa provincia e la Polizia di Stato, in un’ottica di rete e condivisione, e di avvicinare i giovani alle Forze di polizia per contribuire a diffondere la cultura della legalità.