Ieri pomeriggio a Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti d’urgenza presso la zona industriale area nord della città, dove era stata segnalata una persona che stava minacciando con una pistola il titolare di un’azienda che lo aveva scoperto mentre tentava di rubare un motociclo parcheggiato nell’area.

All’arrivo dei militari, l’uomo che si era dileguato in gran fretta è stato individuato e rintracciato presso il proprio domicilio, dove i militari hanno rinvenuto due armi “a salve” modificate e prive di tappo rosso ed una Katana giapponese con punta acuminata. L’uomo, un 50enne, è stato tratto in arresto per tentata rapina e detenzione abusiva di armi e quest’ultime sequestrate.