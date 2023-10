Polonia, Grecia, Spagna e Portogallo sono i Paesi europei in cui studenti e docenti dell’istituto Venturi di Modena hanno partecipato a progetti di mobilità internazionale Erasmus+, nell’anno scolastico 2022-2023, che avevano come parole chiave arte, inclusione, green, Ict e cittadinanza europea.

La condivisione delle esperienze è al centro dell’incontro in programma giovedì 12 ottobre, in Galleria Europa, dalle 15 alle 18, nell’ambito degli ErasmusDays 2023, la campagna annuale europea (che si svolge dal 9 al 14 ottobre) che promuove il programma Erasmus+ coinvolgendo protagonisti e beneficiari di tutti i settori attraverso l’organizzazione di eventi, racconti, incontri, conferenze e presentazioni per diffondere i risultati dei progetti realizzati nei diversi Paesi che partecipano al Programma (il calendario completo degli eventi nei vari paesi si trova sul sito www.erasmusdays.eu).

L’incontro con studenti e docenti del Venturi è organizzato con il Centro Europe Direct di Modena e sarà aperto dai saluti dell’assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi.

I ragazzi presenteranno, quindi, i progetti realizzati in Polonia dove, combinando elementi di Erasmus ed ETwinning, gli studenti hanno creato movie trailer ispirati a “Romeo e Giulietta” dimostrando che l’inclusione diventa realtà attraverso l’arte. L’esperienza vissuta in Grecia è stata finalizzata, invece, allo studio e allo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mentre in Spagna gli studenti hanno potuto apprendere la lingua sia a scuola sia in contesti familiari e hanno partecipato alla progettazione di un percorso culturale, artistico e green. È ancora in corso, infine, il progetto di mobilità a lungo termine in Portogallo con gli studenti che si collegheranno direttamente dalla città di Faro per raccontare la loro esperienza di studio e didattica laboratoriale.

L’incontro proseguirà con la consegna degli attestati di frequenza ai ragazzi che hanno partecipato alle mobilità Erasmus+ nel 2023 e con la proclamazione del vincitore del contest interno alla scuola per il logo che caratterizzerà tutti i progetti Erasmus del Venturi.

In conclusione, sarà presentato lo storico progetto dell’orchestra ModenaMultiMondi, composta da studenti provenienti da diverse scuole superiori di Modena che unisce ragazzi, storie, musiche e culture per promuovere l’intercultura. Alla fine dei lavori l’orchestra si esibirà nei locali del Caffè Concerto.