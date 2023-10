Sabato 14 e domenica 15 ottobre, la Fiera di San Luca – “Correggio in autunno” porterà le ricche tradizioni del mondo contadino direttamente nel centro storico correggese. Questo evento speciale offre un’opportunità per immergersi nella cultura agricola e culinaria che ha plasmato il nostro territorio.

Nel cuore della festa si potrà assistere alla preparazione artigianale della forma di Parmigiano Reggiano, un vero gioiello gastronomico che rappresenta la maestria e la passione dei nostri produttori locali. Si potrà anche gustare il pane cotto nel forno a legna, un’autentica delizia tradizionale che sprigiona sapori e profumi unici.

Troveranno spazio attrazioni quali la lavorazione del suino, un rituale che ci riporta indietro nel tempo, quando la cura e l’utilizzo di ogni parte dell’animale erano fondamentali per la sopravvivenza delle famiglie contadine, e la pigiatura dell’uva, un’altra esperienza indimenticabile, in grado di offrire una panoramica del processo di produzione del vino, orgoglio della nostra regione.

Non vanno dimenticati i sapori autentici dei nostri sughi, saba e savor, che saranno in mostra per soddisfare il palato di tutti i visitatori. Questi piatti rappresentano l’essenza stessa della cucina reggiana, con i loro sapori ricchi e avvolgenti.

Per gli appassionati di storia e di motori, non mancherà l’esposizione di trattori d’epoca, un tuffo nel passato per scoprire come l’agricoltura era condotta nelle generazioni precedenti.

E poi l’atteso appuntamento con la 34esima edizione del Raccontavino, che offre la possibilità di condividere storie e aneddoti legati al vino e alla sua tradizione millenaria, un momento di convivialità, tradizione e cultura.

Per la parte dedicate all’arte e alla cultura sono diversi gli eventi in programma durante “Correggio in autunno”, tra cui l’inaugurazione della mostra “Cari Maestri” al Palazzo dei Principi – Museo Il Correggio, la “Passeggiata nel Vuoto” organizzata dall’Ordine Architetti Reggio Emilia, l’evento “R/U_Racconti Urbani” presso la Chiesa di San Francesco realizzato da Idee di Gomma, e la mostra “Maglificio La Gioconda di Correggio. La nostra lunga storia” con la presentazione del docufilm “Memorie di fabbrica e di vita” al Palazzo dei Principi – Sala Putti. Questi eventi contribuiscono a rafforzare il legame tra i cittadini di Correggio e a celebrare le radici tradizionali e la vitalità culturale della città.

In conclusione, “Correggio in autunno” è molto più di una semplice fiera, è un tuffo nell’anima della nostra comunità, un’opportunità per scoprire e celebrare le nostre radici, gustando le delizie della nostra terra e vivendo la tradizione con entusiasmo. Vi invitiamo a unirvi a noi il 14 e il 15 ottobre nel cuore del nostro centro storico per questa nuova edizione della Fiera di San Luca, un evento che rappresenta il meglio della nostra cultura e della nostra ospitalità.