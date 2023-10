Si terrà domenica 15 ottobre con ritrovo alle ore 8 in piazza Calcagnini a Formigine l’edizione 2023 dell’Ecocarovana, manifestazione organizzata dalla Podistica Formiginese con il patrocinio del Comune di Formigine articolata su diversi percorsi.

Tema centrale dell’appuntamento sarà come sempre la salute dell’uomo e dell’ambiente: l’evento, totalmente plastic free, prevede la piantumazione di alberi per compensare la CO2 prodotta, attività unica nel panorama podistico nazionale. Lo scorso anno la manifestazione ha permesso di piantare una ventina di alberi nel parco Campani di Formigine. Inoltre, per tutta la durata dell’evento sarà presente un punto salute gestito dalla Croce Rossa Italiana e dall’Associazione Diabetici, dove sarà possibile provare la pressione e il livello di glicemia.

Tre gli itinerari previsti: la 43esima edizione della classica camminata della Carovana, che si snoderà sui percorsi da 3, 6, 5 e 10 km; la terza Carovana 10 km, gara competitiva regionale UISP e l’Ecocarovana delle scuole a cui sono iscritti oltre 1.600 studenti. Maggiori informazioni e iscrizioni: 348 5335571 – pod.formiginese@gmail.com.