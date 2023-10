Indagini ancora in corso, da parte del Commissariato di P.S. di Carpi, per l’aggressione avvenuta fuori da scuola lo scorso 11 ottobre. Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, anche a mezzo di visione del sistema di videosorveglianza, hanno condotto all’individuazione di una serie di ragazzi, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Si è proceduto altresì a una perquisizione domiciliare a carico di uno di questi, un 19enne italiano residente nel reggiano, che ha portato al rinvenimento e al sequestro di una pistola scacciacani modificata, in quanto priva di tappo rosso.

Le indagini proseguiranno per identificare tutti i partecipanti all’aggressione e ricostruire le esatte dinamiche dei fatti.