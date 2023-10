Inizia domenica 15 ottobre il periodo nel quale possibile montare gli pneumatici invernali sulla propria auto e c’è tempo un mese per la sostituzione, prima dell’obbligo che scatta il 15 novembre.

Fino al 15 aprile, infatti, come previsto dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per ragioni di sicurezza sarà possibile circolare nel territorio comunale solo con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti di catene compatibili a bordo del mezzo anche se non nevica (per i trasgressori sono previste sanzioni da 41 a 84 euro).

Per consentire il cambio degli pneumatici, la circolare ministeriale consente l’uso delle gomme termiche già a partire dal 15 ottobre e fino al 15 maggio. Il Comune di Modena invita quindi i cittadini ad attrezzare i propri veicoli.