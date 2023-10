Sono in corso i lavori di asfaltatura di alcune strade finalesi, in particolare in via Selvabella (tratto compreso tra l’intersezione con via Palazzo Selvabella e Casoni di Sotto), via Nazario Sauro (tratto compreso tra le intersezioni con largo Cavallotti e via Saffi) e piazza Baccarini (tratto compreso tra le intersezioni con via Piave e vicolo Bricci). Si tratta della prosecuzione degli interventi effettuati a inizio anno e che avevano interessato, tra le altre, via Fruttarola, via Albero e via Stefano da Carpi.

Continuano anche i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale in diverse vie cittadine, in particolare saranno oggetto di intervento via Bonacatti e viale Marconi.

“Per aumentare la sicurezza dei cittadini – spiega il sindaco Claudio Poletti – abbiamo investito risorse per attrezzarci in modo adeguato. Per limitare i comportamenti impropri degli automobilisti, irrispettosi delle norme della circolazione stradale, e garantire, nello stesso tempo, maggiore sicurezza, abbiamo acquistato 4 nuovi box per velox, per il controllo della velocità dei veicoli – spiega il sindaco Claudio Poletti – e stiamo valutando dove collocarli, tenendo conto anche delle indicazioni e dei suggerimenti che ci sono arrivati dai cittadini. Inoltre, stiamo aspettando la fornitura dell’attrezzatura necessaria per il controllo dei tachigrafi di autotreni e mezzi pesanti che attraversano il nostro territorio”.