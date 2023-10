Mercoledì 18 ottobre 2023 alle ore 17.30 presso l’Acetaia Giusti si terrà l’evento “Innescare il cambiamento. L’impatto sociale dei donatori per Porta Aperta”, la prima conferenza dei donatori dell’associazione Porta Aperta di Modena.

Si tratta di un momento di confronto durante il quale l’associazione illustrerà non solo la destinazione dei fondi raccolti e l’impatto sulle persone e le famiglie seguite da Porta Aperta, ma anche la loro provenienza: una fotografia dei donatori e delle relative donazioni.

«Con la conferenza dei donatori, ci piacerebbe poter raccogliere un feedback dalle persone e dalle aziende che in questi anni ci hanno sostenuto – spiega Alberto Caldana, presidente Porta Aperta Modena – Quelli dal 2019 al 2023 sono stati anni particolarmente difficili per tutti ed in particolare per chi già viveva in condizione di povertà ed esclusione sociale. La nostra associazione, proprio per la sua mission, si è trovata al centro di un susseguirsi di condizioni drammatiche: la pandemia, la guerra in Ucraina, passando per la crisi energetica, l’alluvione in Romagna, e tuttora è impegnata a garantire, insieme alle consuete attività, sostegno e aiuto a chi ancora ne subisce le conseguenze». Le donazioni pervenute in questo difficile periodo, hanno fatto veramente la differenza, permettendo all’organizzazione di mantenere buoni livelli di sostenibilità e di avviare anche nuovi progetti ed iniziative. «La conferenza si inserisce, quest’anno, nella ricorrenza dei 45 anni di Porta Aperta, dandole un valore speciale – dice Caldana – Guardare al futuro tenendo saldi i valori che ci hanno fatto nascere 45 anni fa». «Siamo felici di dare il nostro contributo nel sostenere una realtà cittadina che da anni si adopera nel sociale, accogliendo e affiancando le persone in difficoltà -commenta Claudio Stefani, AD di Acetaia Giusti – Ospitare questa conferenza è un’opportunità di riflessione su come possano evolvere in modo ancora più efficace le forme di collaborazione tra associazioni di volontariato e enti donatori».