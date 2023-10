Nell’ambito del programma “Il filo di Arianna”, le iniziative nel territorio del Distretto di Vignola per “Ottobre rosa”, il mese della prevenzione del tumore al seno, domenica 22 ottobre, con ritrovo in piazza Roma a Castelvetro alle ore 8.45, si svolgerà la classica “Camminata rosa” di circa 12 chilometri fra le colline. Le iscrizioni si faranno al momento della partenza, fissata per le ore 9, con un’offerta minima di 2 euro che saranno devoluti all’associazione #iostoconvoi che opera all’interno del Day Hospital di Vignola. Al termine, rinfresco offerto ai partecipanti dalla stessa associazione.

Martedì 24 ottobre, alle ore 18.30, nei locali della mostra “Fili d’oro a Palazzo” in centro storico a Castelvetro, la seconda iniziativa con lo spettacolo di letture e musiche “Storie per sognatori, racconti che cambiano la vita” a cura dell’autrice dell’omonimo libro, Irene Giancaterino, che ha raccolto nel volume storie che vedono protagoniste le donne.

«Si rinnova anche quest’anno il cammino del Comune di Castelvetro a fianco di Ausl e dell’associazione #iostoconvoi per la sensibilizzazione verso la prevenzione oncologica – dice Veronica Campana, assessore alle pari opportunità del Comune di Castelvetro -. Le nostre iniziative rappresentano momenti fondamentali per puntare i riflettori su tematiche importanti per la salute pubblica. La prevenzione è un grande servizio che il nostro sistema sanitario ci mette a disposizione, da valorizzare ed attenzionare sempre di più. Ringraziamo l’Ausl e le associazioni di volontariato e di cammino che sono al nostro fianco in questi momenti».

Per info: tel. 059 758860 – 059 758818.