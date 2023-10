Una pattuglia della Polizia Locale Tresinaro Secchia, durante un controllo stradale in via Pedemontana a Scandiano ha fermato un furgone Peugeot Boxer. Dai controlli effettuati attraverso la centrale operativa, è emerso che sul veicolo era pendente una denuncia per appropriazione indebita fatta in provincia di Trento a carico di una ditta con sede a Roma.

Il conducente, ignaro della situazione, si disperava per essersi trovato in una situazione difficile non per sua volontà: aveva infatti ricevuto dalla sua ditta il furgone per svolgere il lavoro, totalmente all’oscuro della denuncia pendente.

La pattuglia provvedeva a contattare la ditta proprietaria del mezzo, concesso in locazione ma mai restituito, procedendo alla riconsegna del veicolo.