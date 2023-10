Come già annunciato dal 1° di ottobre l’affidamento dei Servizi Cimiteriali è passato ad un nuovo gestore e il nuovo contratto prevede alcune importanti innovazioni che avranno effetti nel corso delle prossime settimane. Fin da subito, la ditta ha avviato la manutenzione del verde e la pulizia generale. Inoltre, adesso è garantita la presenza continua di personale, con possibilità di denunciare guasti o malfunzionamenti delle lampade votive direttamente o attraverso il numero dedicato al servizio 345/9425608, telefonando o via WathsApp.

Ad ogni modo, l’Ufficio Cimiteri presso il Municipio è sempre a disposizione degli utenti per qualsiasi necessità allo 0536/833489. Da poco è anche stato realizzato il ponteggio presso la galleria del cimitero di Fiorano per consentire l’accesso – seppur parziale – in occasione della Commemorazione dei Defunti. I lavori di vera e propria ristrutturazione inizieranno a seguito di questa ricorrenza.

Proprio in vista della Commemorazione ricordiamo ai cittadini che l’orario di apertura dei cimiteri fioranesi ad oggi copre la fascia 8.00-19.00 tutti i giorni. Da venerdì 3 novembre invece diverrà 8.00-17.00, anticipando quindi la chiusura di due ore. Questo fino al 31 marzo, lasso di tempo in cui è in vigore l’orario invernale.