Sono più di 90 le telecamere installate nel comune di Finale Emilia per il controllo di strade, piazze, edifici pubblici e varchi cittadini. Un risultato raggiunto grazie alle ultime apparecchiature in fase di installazione in questi giorni.

“Negli ultimi mesi abbiamo operato una completa revisione del progetto e delle apparecchiature di videosorveglianza – dice il sindaco Claudio Poletti – integrando il loro funzionamento per renderlo più efficiente e investendo anche in nuove attrezzature. Abbiamo così potuto ottenere una copertura importante del territorio, sia con telecamere di contesto (full HD con visione 360°) che monitorano ciò che accade nelle vie e nelle piazze, sia con sistemi di controllo degli edifici e delle aree pubbliche (scuole, palestre, parchi, municipio provvisorio, MAF), sia con videocamere più sofisticate che permettono la lettura delle targhe dei veicoli, rilevano le auto segnalate, se sono assicurate, se possono transitare in funzione della classe Euro, se sono inserite in una black list”.

Il rinnovato sistema di videosorveglianza andrà a coprire tutti i varchi in ingresso e uscita dal territorio comunale, interagendo con i sistemi attivi nei comuni confinanti.

“Possiamo finalmente disporre – conclude il sindaco Poletti – di un sistema di videosorveglianza perfettamente integrato che migliora le condizioni di sicurezza dei cittadini e la capacità di controllo del territorio, grazie anche alle postazioni mobili per il contrasto all’abbandono dei rifiuti”.