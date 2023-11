‘Per fare entrare i sogni, bisogna aprire le porte’: sabato 11 novembre, alle 16:00 presso il Centro per le Famiglie – sede di Sassuolo in via Caduti sul Lavoro 24, conversazione con Daria Vettori sul tema dell’accoglienza in famiglia. Iniziativa gratuita ad accesso libero.

L’incontro è dedicato a tutte le famiglie con esperienza di accoglienza e tutti quanti desiderano approfondire l’argomento.

Mentre gli adulti si confrontano, i bambini potranno giocare e condividere una merenda portata dai partecipanti!

DARIA VETTORI

Psicologa e psicoterapeuta, svolge da più di 25 anni attività clinica e di formazione individuale e di gruppo con bambini, adolescenti e famiglie, supervisione e collaborazioni con Enti Pubblici e privati. In particolare lavora nell’ambito dell’adozione e dell’affidamento famigliare, collaborando con Enti autorizzati, Associazioni e Servizi Adozione. Tra il 2007-2008 ha svolto un Internship Program presso il Children’s Hospital di Washington DC. Collabora dal 2010 con l’Università degli Studi di Parma svolgendo incarichi di docenza nei corsi: “Pedagogia dell’adozione e dell’affidamento famigliare”, “Psicologia dell’educazione”.