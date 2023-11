Nel XX anniversario dell’attentato di Nassirya, Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, domenica 12 novembre, alle 10, nel parco della Montagnola in via Irnerio, verrà deposta una corona al cippo che ricorda i caduti.

Per l’Amministrazione comunale sarà presente la presidente del Consiglio Maria Caterina Manca. Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Città metropolitana di Bologna.