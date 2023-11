Novità nella segreteria della Fnp Cisl Emilia Centrale, il sindacato pensionati che tra Modena e Reggio conta oltre 43 mila iscritti.

Silvana Barbolini è entrata nella segreteria al posto di Rossana Boni, impegnata nella Cisl per quasi quarant’anni.

Sassolese, 40 anni di lavoro nelle ceramiche, Silvana Barbolini è stata eletta in dal consiglio generale dei pensionati Cisl, riunito a Fiorano.

Completano la segreteria il segretario generale Adelmo Lasagni (reggiano) e il pavullese Domenico Pacchioni.

PATTO TRA LE GENERAZIONI

«Vogliamo costruire un patto tra generazioni per far crescere tutto il Paese, non solo una categoria – ha dichiarato Lasagni – Le pensioni non sono un regalo. Sono un salario differito pagato con i contributi versati dai lavoratori. Deve finire la pratica ingiusta di usare i pensionati come un bancomat ogni volta che si aprono falle nei conti pubblici».

Per i pensionati Cisl si deve separare la previdenza dall’assistenza, ottenere la rivalutazione delle pensioni e aiutare le famiglie a sostenere i costi della disabilità e della non autosufficienza.

3 MILA EURO AL MESE PER UN POSTO IN CRA

«Dopo due anni mancano ancora i decreti per sbloccare il fondo specifico. Ma non solo: mentre le risorse sono ferme e le famiglie pagano oltre 3 mila euro al mese per un posto in cra (casa residenza anziani), – ha concluso il segretario Fnp Cisl Emilia Centrale – il Governo ha preso 350 milioni destinandoli ad altro».