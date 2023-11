Tragedia la scorsa a notte, poco dopo l’1.30, a Modena in un appartamento di via Toscanini al sesto piano. A seguito di un incendio un 32enne, DD queste le sue iniziali, è morto. A dare l’allarme un vicino che si era accorto del fumo.

Sul posto, con numerosi mezzi, in Vigili del Fuoco. Il condominio è stato temporaneamente evacuato durante le operazioni di spegnimento. La cause del rogo sono in corso di accertamento con indagini del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco.