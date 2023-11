Lo scorso 26 ottobre la Regione Emilia Romagna ha reso nota la griglia ufficiale relativa all’erogazione dei contributi previsti in attuazione del bando per corpi e servizi di Polizia Locale. Il Comune di Mirandola, inserito all’interno dei 27 Comuni ed Unioni liquidati, su un totale di 47 progetti presentati – con il proprio piano di investimenti è risultato assegnatario di una cifra pari a 61.425,00€ (1° nella Provincia di Modena).

Nello specifico, Mirandola, impegnerà tali risorse nell’acquisto delle seguenti migliorie per il Corpo:

Realizzazione di un ricovero/canile per la matricola n°25 / Pastore belga “Thor”;

Acquisto di un auto mezzo cinofilo;

Addestramento specializzato unità cinofila per ricerca persone smarrite e stupefacenti;

Acquisto sistema di allertamento della popolazione, tramite sms, in caso di gravi allerte di Protezione Civile

Realizzazione di una “tettoia/paratia” che possa proteggere i veicoli in dotazione dagli agenti atmosferici con particolare riferimento alla grandine;

“Il Comune di Mirandola si è visto riconoscere la bontà del proprio progetto di ulteriore potenziamento del proprio corpo di Polizia Locale con un contributo ragguardevole da parte della Regione Emilia Romagna – commenta l’Assessore Lodi – Si tratta di risorse preziose che impegneremo per ulteriori dotazioni utili a mettere in condizione i nostri agenti, fra cui il nuovo cucciolo dell’Unità cinofila, nella miglior condizione di operatività possibile. Mirandola, sotto l’Amministrazione Greco, conferma la grande sensibilità sul tema della Sicurezza”. Un atto dovuto ai nostri cittadini poichè riteniamo che solamente in un territorio sicuro possano porsi le basi per un futuro di prosperità e crescita”.