Oltre 8 milioni di euro sono stati stanziati dal MUR per la realizzazione di due nuovi studentati nel cuore del centro storico di Modena, inquadrati nell’ambito del progetto di ampliamento delle residenze studentesche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Questo imponente investimento fa parte del V bando della legge sugli alloggi universitari 338/2000 del Ministero dell’Università e della Ricerca

I due nuovi studentati, situati in via Bonacorsa e via San Barnaba, aggiungeranno complessivamente 106 nuovi posti letto alla capacità abitativa della sede di Modena di Unimore, con 70 posti nella residenza Bonacorsa e 36 in quella di San Barnaba. La loro ubicazione nel centro storico di Modena si inserisce in un contesto urbano di grande valore storico e culturale e contribuirà alla rigenerazione e valorizzazione dell’area di Sant’Eufemia.

Il progetto, inserito tra le azioni previste dal Piano Triennale di Ateneo 2023-2025, prevede un investimento totale di oltre 16 milioni di euro, con un cofinanziamento statale che ammonta a oltre 8 milioni e 600 mila euro, affiancato da un contributo regionale di 233 mila euro. Il Comune di Modena, in accordo con Unimore, ha dato in concessione d’uso gratuita per trentacinque anni due degli immobili coinvolti, che verranno riqualificati e trasformati in residenze moderne, dotate di servizi comuni quali sala lettura, lavanderia e ristorazione, nel rispetto del loro valore storico e architettonico.

“Accolgo con grande entusiasmo la notizia del finanziamento ottenuto per i progetti Bonacorsa e San Barnaba – commenta il Magnifico Rettore di Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro -. Questo importante traguardo rappresenta un significativo avanzamento per la nostra istituzione e per la comunità accademica di Unimore. I nuovi studentati, oltre a rispondere alla crescente domanda di alloggi, incarnano la nostra visione di un’università integrata nel tessuto urbano e culturale della città. Infatti, la scelta di ubicarli nel centro storico di Modena non è casuale, ma riflette il nostro desiderio di creare un legame più forte tra gli studenti e la vita cittadina, al fine di arricchire, in questo modo, la loro esperienza educativa e sociale.”

“L’approvazione di questo progetto – continua il Rettore – è un chiaro segnale del riconoscimento e del valore del contributo di Unimore non solo nell’ambito accademico, ma anche nel tessuto sociale ed economico della regione. È un impegno che ci vede protagonisti attivi nella rigenerazione urbana e nel sostegno allo studio.

“Colgo l’occasione – conclude il Rettore – per ringraziare tutti i partner coinvolti in questo progetto; sono certo che la realizzazione delle nuove residenze sarà all’altezza delle aspettative di tutti i nostri studenti, docenti e personale tecnico amministrativo.”

La realizzazione degli studentati di Bonacorsa e San Barnaba si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo dell’offerta residenziale per studenti fuori sede a livello nazionale. Il finanziamento complessivo di circa 500 milioni di euro, assegnato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è finalizzato alla creazione, al recupero e all’ampliamento di strutture residenziali in tutta Italia, con l’obiettivo di triplicare i posti letto disponibili per gli studenti fuori sede.

Unimore, attraverso questo progetto, conferma il suo impegno nel miglioramento continuo delle condizioni di studio e vita degli studenti, contribuendo in modo significativo alla qualità e all’accessibilità della formazione universitaria.