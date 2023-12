Nella nottata di oggi, 5 dicembre, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 58 anni, già noto, per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Alle ore 3:00, nei pressi di un esercizio commerciale in Via Emilia Est, una pattuglia è stata fermata da una giovane donna in stato di agitazione la quale aveva riferito di essere stata importunata e spintonata da un cittadino straniero senza alcuna motivazione. Gli agenti hanno subito individuato l’uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche, si è mostrato reticente nei confronti degli operatori e ha provato ad allontanarsi a bordo di un’autovettura. L’uomo ha poi opposto resistenza colpendo con pugni e calci gli agenti che, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo.

Gli operatori, a causa della suddetta reiterata resistenza da parte del cittadino marocchino, sono dovuti ricorrere alle cure presso il pronto soccorso del locale nosocomio dal quale sono stati dimessi con prognosi di sei giorni per policontusioni.

Nella mattinata di oggi, all’esito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha disposto, nei confronti dell’indagato, l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.