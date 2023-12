Dall’8 dicembre arriva a Fiorano Modenese il Villaggio di Natale con animazioni, stand gastronomici e tanti appuntamenti per grandi e piccoli, che proseguiranno per tutte le domeniche di dicembre (10, 17 e 24), a cura del Comitato Fiorano in Festa e delle associazioni del territorio; mentre a Spezzano, piazza Falcone e Borsellino, si anima con attività per bambini, bancarelle e il mercatino degli hobbisti, sabato 16 e 23 dicembre, a cura di Associazione Fiera di San Rocco.

Venerdì 8 dicembre, per tutto il giorno in piazza Ciro Menotti saranno presenti stand gastronomici e alimentari degli esercizi del territorio. Alle ore 17, in biblioteca, al BLA, i “Racconti tra le stelle” di Pina Irace, magiche storie di Natale tra buio e luci per bambini della scuola materna (prenotazione obbligatoria. Alle ore 20.30, al teatro Astoria, concerto di Piero Marras, voce e tastiere, con Federico Canu alla batteria. Ingresso libero e gratuito, a cura del Circolo culturale Nuraghe

Domenica 10 dicembre, insieme a agli stand gastronomici , piazza Ciro Menotti ci saranno anche le Associazioni in Piazza con animazioni, giochi e vendita oggettistica. Alle ore 10, Matinée per giovani esordienti al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto. Alle 11 in piazza, la Banda Flos Frugi allieterà i presenti con il concerto “Note di Natale”, a cura dell’Associazione Amici della Musica Nino Rota.

Alle ore 15 “Drum Circle”, laboratorio di percussioni con la musicista Anna Palumbo, per vivere un’esperienza di comunità attraverso la musica. Si potrà scegliere tra diversi strumenti a percussione disponibili, la partecipazione è libera e gratuita e non è necessario avere competenze musicali. Infine alle ore 17 al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, il tradizionale “Concerto di Natale”, con il tenore Giorgio Casciarri, accompagnato dal Maestro Gen Llukaci al violino e dal Maestro Denis Biancucci al pianoforte: Ingresso a offerta libera.

E per chi vuole andare al cinema, all’Astoria è in programmazione, pomeriggio e sera, il film di Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

“Dicembre a Fiorano Modenese” prosegue poi durante la settimana con cinema e spettacoli e sabato 16 dicembre a Spezzano con mercatino, Babbo Natale, truccabimbi e bolle giganti.

Alle ore 16, inaugurazione della mostra collettiva di pittura “Scende la neve” alla Casa delle Arti Vittorio Guastalla in via Santa Caterina a Fiorano, visitabile fino al 7 gennaio.

Domenica 17 in centro a Fiorano, tutto il giorno, il Mercato della Versilia in via Vittorio Veneto, tutto il giorno.

In piazza Ciro Menotti, ci saranno ancora gli stand gastronomici e alimentari, laboratori, animazioni, vendita oggettistica e gadget delle associazioni del territorio.

Alle ore 11 presentazione del libro “Mi ritorna in mente” volume 10, curato da Luigi Giuliani.

Alle ore 15 Natale Free-Power: giochi in piazza a cura del GET Babele. Alle 17 in biblioteca, al BLA, “A Natale, buono sarai tu!” di e con Matteo Razzini, musica di Emidio Alfano per bambini dai 5 anni in su. E’ richiesta la prenotazione a biblioteca@fiorano.it o 0536-833403.

Gli appuntamenti di “Dicembre a Fiorano Modenese 2023” continuano fino al 6 gennaio 2024, con spettacoli, iniziative e attività per tutti.