L’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale donato dal Lions Club Castelnuovo Rangone nella biblioteca comunale Luis Sepúlveda, ha ufficialmente dato inizio alle festività a Castelnuovo e Montale. Per vivere appieno l’atmosfera natalizia, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone ha preparato un programma ricco di iniziative, che proseguirà fino all’Epifania.

«Quest’anno il Natale a Castelnuovo e Montale ha una dedica doppia – precisa il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi –. La prima è alle tante famiglie che abitano il nostro territorio. Il programma delle iniziative, infatti, è stato pensato soprattutto per i più piccoli, nella speranza che possano trasmettere a tutti noi adulti quella magia che li avvolge e caratterizza questo periodo dell’anno. Il secondo pensiero va alle nostre attività commerciali. Mai come oggi, in un periodo difficile tra aumento del costo della vita e contrazione dei consumi, è importante sostenere i nostri negozianti, scegliendo loro per i nostri acquisti di Natale. Quest’anno, oltre ad una piacevole sorpresa, i cittadini potranno trovare in molti esercizi commerciali anche sconti e servizi appositamente dedicati loro, finanziati grazie ad un bando promosso dall’Amministrazione comunale».

«I giorni che ci separeranno dal Natale saranno zeppi di eventi per tutti i gusti e per tutte le età – spiega Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Musica di qualità come nostra tradizione con l’omaggio a John Lennon, dove due band uniche e irripetibili formate per l’occasione si esibiranno al caldo della nostra tensostruttura, intrattenimento per bambini, letture e arte per una vera e lunga festa della comunità».

Aggiunge Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca di Castelnuovo Rangone con delega a Economia di vicinato e commercio «‘Natale coi tuoi commercianti’ è lo slogan che ha contraddistinto le azioni dell’Amministrazione per favorire le attività di Castelnuovo e Montale: un contributo a negozi di vicinato per servizi e sconti da proporre, panettoncini in omaggio da offrire ai clienti che acquistano, eventi per allietare i bambini e animare il paese, concerti per i più grandi. Un’occasione per partecipare alla festa del Natale e fare acquisti di qualità in paese».

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI, SI PARTE L’8 DICEMBRE COL RICORDO A JOHN LENNON

Il primo evento da non perdere è venerdì 8 dicembre: sotto la tensostruttura riscaldata di piazza Bertoni va in scena dalle 16 un concerto speciale in memoria di John Lennon nel 43° anniversario della scomparsa. “Ricordando John” è il titolo dell’iniziativa, vedrà alternarsi sul palco i The Lost Weekend (Giancarlo Frigieri, Stefano “Stecca” Bertolani, Luigi Maesano e Robby Pellati) e i W.A.L.K. (Wilko, Alex Lunati, Stefano Cappa e Lor Lunati).

Sabato 9 dicembre c’è il mercatino di Natale solidale sotto la tensostruttura riscaldata di piazza Bertoni con associazioni, art-ingegno e laboratori creativi per bambine e bambini, mentre alle 17 si festeggiano i vent’anni dell’associazione Cantieri d’Arte con un concerto in Sala delle Mura, con il soprano Angelica Milito e il mezzosoprano Chiara Scannapieco, accompagnate dalle arpe di Clorinda Crescenzo, Maria Vittoria Domenichini, Laura Meloni, Elisabeth Milito e Morgana Rudan. Doppio appuntamento domenica 10 dicembre: al mattino Babbo Natale arriva in centro storico per distribuire regali, accompagnato da musica, sfilata cosplay e mercatino natalizio, mentre sotto la tensostruttura riscaldata di piazza Bertoni c’è la Festa del Mattoncino, una giornata intera nel segno della creatività.

Martedì 12 dicembre alle 16.30 in biblioteca a Montale origami e collage sulle orme di Joseph Cornell, nel laboratorio di disegno a cura di Elisa De Benedetti, venerdì 15 dicembre le Ecovolontarie saranno alla biblioteca di Montale per preparare gli addobbi natalizi nell’ambito di un laboratorio di riciclo creativo rivolto a bambine e bambini da 6 a 11 anni, e sabato 16 dicembre appuntamento alle 10.30 alla biblioteca Luis Sepúlveda per “Solo a Natale”, lettura animata a cura dei Erewhon Teatro, per bambine e bambini da 6 a 11 anni.

Giovedì 14 dicembre alle 20.30 la chiesa di San Michele Arcangelo farà da cornice al concerto di Natale “Alla grotta con i canti della tradizione”, con l’esibizione dell’ensemble vocale San Michele e Massimo Rovatti all’organo. Domenica 17 dicembre tutta la comunità è invitata al brindisi augurale che si terrà alle 11 sotto il Torrione medievale, in compagnia dell’Amministrazione e di tutto il Consiglio comunale. Per l’occasione è atteso l’arrivo di Babbo Natale, che distribuirà regali a tutti i bambini presenti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni Castelnuovo Immagina e Le Botteghe di Montale. Nel pomeriggio, l’Associazione MèS – Movimento è Salute organizza la camminata con Babbo Natale, una passeggiata ludico-motoria, al termine della quale ci saranno la merenda, la lotteria e tante sorprese per tutti (partenza alle 17 da via Roma).

Martedì 19 dicembre tra creatività e musica: alle 16 alla biblioteca Sepúlveda Elisa De Benedetti propone i suoi laboratori di disegno seguendo i passi dell’artista Maria Lai con matita, ago e filo su carta, a seguire alle 18.30 in via Roma canti di Natale a cura della scuola primaria Don Milani. Mercoledì 20 dicembre nell’area esterna della scuola primaria Anna Frank saranno gli studenti della scuola montalese ad esibirsi in canti di Natale, mentre venerdì 22 dicembre alle 18.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo c’è il concerto dei bambini della scuola materna Ferrari di Castelnuovo. Per l’Epifania, sabato 6 gennaio alle ore 14.30, all’oratorio parrocchiale di Castelnuovo è attesa la Motobefana dell’associazione Moto Club dei Castelli (partenza dal parcheggio di Via Cesare Battisti), che offrirà dolci e bevande a tutti i bambini con l’animazione con l’animazione di Sonny Ve. Durante le festività saranno tante anche le occasioni per visitare le mostre del territorio, dalla video installazione di Michele Di Pirro “I Had a Pretty Good Time” a CRAD all’esposizione di Ester Grossi “Personae” fino ala mostra di presepi di Celestino Monari al Torrione.

Natale è anche il periodo perfetto per sostenere le associazioni del territorio e i negozi di vicinato. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone ha messo a disposizione tramite bando 10mila euro per le piccole e medie attività del territorio castelnovese. Sono 16 gli esercenti che hanno ricevuto i contributi destinati alle attività commerciali di prossimità ed erogati a fronte di uno o più servizi offerti alla comunità, quali la consegna gratuita degli acquisti a beneficio dei soggetti anziani o fragili, l’applicazione di uno sconto sul prezzo di alcune categorie di beni e servizi in favore di coloro che sottoscrivono la tessera della biblioteca comunale, l’applicazione di uno sconto sul prezzo di alcune categorie di beni e servizi in occasione di eventi del territorio e durante il mese di dicembre per le promozioni del Natale, servizi o iniziative commerciali proposte dagli esercenti. E per chi sceglie i negozi di vicinato per gli acquisti natalizi, c’è un piccolo regalo da parte dell’Amministrazione comunale: un panettoncino per rendere ancora più dolce il periodo delle feste.

Natale e solidarietà: sabato 16 e domenica 17 dicembre sarà possibile acquistare le stelle della solidarietà ANT, disponibili presso la COOP di Castelnuovo, l’edicola di via Vandelli a Montale e il sagrato della chiesa di Castelnuovo. In concomitanza alla vendita delle piante, sarà allestito un banchetto di raccolta fondi di Fondazione ANT a sostegno delle attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati oncologici e progetti di prevenzione. Domenica 10 e domenica 17 dicembre la parrocchia di Castelnuovo organizza una raccolta fondi attraverso la vendita di pani di Natale (solo su prenotazione telefonica al numero 331-2267370), mentre alla mattina sul sagrato della chiesa di San Celestino il Gruppo Scout promuove la vendita di dolci, torte e salatini per autofinanziamento.