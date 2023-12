A Formigine, è da oggi possibile fare la foto necessaria al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) direttamente presso lo Sportello del Cittadino. Una novità già testata che porta a notevoli benefici per il cittadino, che potrà ottenere il documento senza doversi preoccupare di portare una fotografia valida e senza costi aggiuntivi.

Per la Carta d’Identità Elettronica è necessario prenotare l’appuntamento telefonando al numero 059416167 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13, giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.30 e sabato dalle 8.15 alle 12) o di persona allo Sportello del Cittadino (via Unità d’Italia 26).

Il costo del documento è di 22,20 euro da pagare in contanti, bancomat oppure carta di credito; e il recapito avverrà entro 6/7 giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal richiedente oppure direttamente in Comune.

Si ricorda che il rinnovo della carta si può fare a partire da sei mesi prima della scadenza del documento oppure all’occorrenza per furto o smarrimento. In quella stessa occasione si può anche indicare la scelta per la donazione degli organi. La validità cambia a seconda dell’età del richiedente: i bambini fino ai 3 anni dovranno rinnovare la carta dopo 3 anni, dai 3 ai 18 anni dopo 5 e a partire dai 18 ogni 10 anni.

Per rinnovare la carta d’identità occorre essere iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente ed essere muniti di: carta d’identità precedente (che verrà ritirata), tessera sanitaria/codice fiscale o, in caso di furto o smarrimento, eventuale denuncia.