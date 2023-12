I biglietti per il concerto inaugurale di Nek e gli abbonamenti alla Stagione di Prosa 2024 del Teatro Carani sono andati subito esauriti nelle prime ore dopo la messa in vendita, iniziata questa mattina presso la biglietteria temporanea di PaggeriArte e Turismo in Piazzale della Rosa a Sassuolo.

Il primo della fila, arrivato dalla provincia di Verona, si è accampato alle 6 di mattina per assicurarsi un biglietto per Nek. Dopo di lui, una sfilata ininterrotta di sassolesi ha scelto il proprio posto preferito per celebrare l’apertura del teatro della Città. In tre ore dall’apertura i biglietti di Nek sono andati esauriti, nel primo pomeriggio è toccata la stessa sorte all’abbonamento ai cinque spettacoli di prosa.

Il Teatro Carani desidera ringraziare di cuore i tantissimi e tantissime che hanno aspettato anche più di un’ora sfidando il freddo del 9 dicembre per assicurarsi il proprio biglietto o abbonamento.

Ancora disponibili biglietti per “Clown in Libertà”, spettacolo per famiglie in programma il 3 marzo, “Due Voci Intorno a un Fuoco”, concerto di Alberto Bertoli del 7 marzo e “Ouverture”, recital di musica classica in programma per il 9 marzo.

Dal 9 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti in seconda galleria per i singoli spettacoli della Stagione di Prosa. Prossimamente invece saranno annunciate le modalità di acquisto per gli appuntamenti fuori abbonamento di “Grease” della Compagnia della Rancia, la danza con MM Company, gli spettacoli di teatro ragazzi e il Sassuolo Jazz Festival.