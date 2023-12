Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del sottopasso “Strada Comunale da Porto”, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, sarà chiuso il tratto Modena nord-Modena sud, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS724 Tangenziale di Modena, SS9 Via Emilia, SS12, SP623 Via Vignolese, per rientrare sulla A1 alla stazione di Modena sud.

Dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto Modena sud-Modena nord, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Via Vignolese, SS12, SS9 Via Emilia, SS724 Tangenziale di Modena, per rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 dicembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento verso la Diramazione di Fiorenzuola, direzione A21/Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Piacenza sud.

Chi è diretto sulla A21/Brescia potrà immettersi su questa autostrada attraverso il nodo di allacciamento di Piacenza.

Per consentire lavori di manutenzione degli impianti nella galleria “Monte Mario”, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 dicembre; dalle 21:00 di sabato 16 alle 6:00 di domenica 17 dicembre.

Si precisa che resteranno regolarmente aperte l’entrata della stazione di Sasso Marconi nord e l’area di servizio “Cantagallo est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Firenze verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana e rientrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio; da Firenze verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 Bologna-Padova dalla stazione di Bologna Arcoveggio; da Firenze verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto attraverso la stazione di Bologna San Lazzaro.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 13, alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale (km 4+800) e l’allacciamento Raccordo Casalecchio (km 9+000), verso Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Milano verso Ancona, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale, per rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro; da Milano verso Padova, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale ed entrare sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

******

Sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 13, alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 adriatica e quello per la SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 10:00 alle 18:00 di giovedì 14 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica, verso la SS16-Porto Garibaldi. In alternativa si consiglia di utilizzare la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica.

******

E’ stata annullata la chiusura, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 13, alle 6:00 di giovedì 14 dicembre, del ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, da Venezia verso Bologna.