È stato presentato questa mattina, dal Questore di Reggio Emilia Giuseppe Maggese, il calendario della Polizia di Stato 2024.

I 12 scatti del calendario della Polizia di Stato 2024 ritraggono città che ognuno sogna di visitare almeno una volta nella vita, affascinanti piazze e monumenti dalla bellezza senza tempo.

L’opera fotografica porta alla scoperta delle meraviglie d’Italia, mete turistiche tra le più ammirate al Mondo e punto di forza del nostro Paese. Un viaggio che, oltre alle bellezze artistiche delle nostre città, consente di immergersi nella natura e nell’ambiente che caratterizzano i parchi nazionali italiani, i cui delicati equilibri sono da tutelare e preservare con l’impegno di tutti.

Le immagini sono state realizzate dai fotografi ufficiali della Polizia di Stato. Poliziotti con la passione della fotografia, che hanno immortalato il nostro esserci sempre al servizio del cittadino, a tutela della sicurezza delle comunità, a sostegno delle persone più fragili e a salvaguardia dell’ambiente che ci circonda nelle località simbolo della nostra penisola.

Le 12 tavole del 2023 sono state poi selezionate dal maestro della fotografia Massimo Sestini famoso nel Mondo per le sue caratteristiche immagini scattate su pellicola, in bianco e nero, senza l’uso di tecnologie digitali.

Un calendario che, anche quest’anno, ha come obiettivo finale quello della solidarietà. Il ricavato delle vendite andrà infatti a finanziare il progetto del Comitato Italiano per l’Unicef “Nigeria – per ogni bambino e bambina: un futuro”, che si pone come obiettivo quello di migliorare l’accesso all’istruzione, garantire la sicurezza delle scuole e ampliare le infrastrutture scolastiche dei paesi dell’Africa centrale. Una parte degli introiti, inoltre, verranno devoluti al piano di assistenza della Polizia di Stato “Marco Valerio”, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie.

Cosa raffigurano le 12 tavole:

Gennaio – Tivoli (RM), gli atleti paraolimpici delle Fiamme Oro presso i giardini di Villa d’Este;

Febbraio – Palermo, alcuni operatori del Reparto Mobile della Polizia di Stato per le vie cittadine del capoluogo siciliano;

Marzo – Firenze, operatori della Scientifica a lavoro con Palazzo Vecchio sullo sfondo;

Aprile – Limone sul Garda (BS), poliziotti in bici sulla pista ciclabile del Lago di Garda;

Maggio – Milano, due poliziotti a cavallo nella galleria Vittorio Emanuele II;

Giugno – Roma, uno schieramento di agenti in uniforme ordinaria con il Colosseo sullo sfondo;

Luglio – Tavolara (SS), un poliziotto sulla moto d’acqua a largo dell’isola sarda;

Agosto – Napoli, quattro poliziotti in borghese in sella alle moto per le vie della città partenopea;

Settembre – Ponte di Castelvecchio (VR), due auto e diverse moto della Polizia di Stato che vengono riprese dall’alto mentre attraversano il ponte veronese;

Ottobre – Venezia, un sommozzatore della Polizia di Stato immerso nell’acqua del canale di San Marco, nella laguna veneziana;

Novembre – Trieste, la città friulana riflessa sullo strumento di un componente della banda musicale della Polizia di Stato;

Dicembre – Matera, una unità cinofila del NOCS insieme ad altri operatori del Nucleo in assetto operativo.