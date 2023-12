Giovedì 21 dicembre il Teatro del Popolo di Concordia ospita un concerto di solidarietà per il comune di Quarrata (PI), fra i centri toscani maggiormente colpiti dall’alluvione di inizio novembre.

Quando nel 2012 Concordia era in ginocchio a causa del sisma, il Comune e la cittadinanza di Quarrata hanno promosso una raccolta fondi che ha permesso di sostenere la ricostruzione di Concordia con una importante donazione.

Oggi l’Amministrazione comunale concordiese, assieme ad ATER Fondazione e alla Fondazione scuola di musica Carlo & Guglielmo Andreoli, vuole restituire la solidarietà ricevuta promuovendo un grande concerto benefico al Teatro del Popolo: un evento eccezionale in cui la Banda giovanile John Lennon suonerà le più famose musiche da film con la partecipazione straordinaria di Peppe Servillo, cantante, attore, compositore e frontman degli Avion Travel e Ambrogio Sparagna, musicista tra i più importanti interpreti al mondo della musica popolare.

Marika Menozzi, assessora alla cultura del Comune di Concordia: “Appresa la notizia che l’alluvione aveva colpito duramente la città di Quarrata, ci siamo subito attivati con gli amministratori della cittadina pistoiese per conoscere le necessità e poter ricambiare la generosità di una comunità che nel 2012 si è mobilitata con grande impegno per aiutare Concordia. Con questo concerto, in un luogo simbolo della rinascita di Concordia come il Teatro del Popolo, vogliamo stringere un legame fra due comunità che nel momento del bisogno si aiutano reciprocamente. Rivolgo un invito a tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento per contribuire alla ricostruzione delle scuole e della biblioteca di Quarrata: ora la nostra comunità può testimoniare di essere coesa e generosa verso chi, 11 anni fa, è stato in grado di sostenerci”.

Mirco Besutti, direttore Fondazione scuola di musica Carlo & Guglielmo Andreoli: “La nostra solidarietà a chi è stato colpito da questa calamità non può che passare dalla musica, e con grande entusiasmo ci siamo subito resi disponibili a realizzare questo bellissimo concerto. Sarà uno spettacolo eccezionale in cui la banda John Lennon suonerà le più belle e famose musiche da film accompagnando due artisti straordinari come Peppe Servillo e Ambrogio Sparagna. Un evento da non perdere che unisce musica, arte e solidarietà”.

L’incasso della serata è finalizzato alla raccolta di fondi per finanziare la ricostruzione delle scuole e della biblioteca di Quarrata distrutti dall’alluvione.

I biglietti sono in vendita al prezzo unico di € 20 presso la biglietteria del Teatro del Popolo e su vivaticket.com Per info e prenotazioni: 3382219383 (negli orari di apertura della biglietteria) teatrodelpopolo@ater.emr.it