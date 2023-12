Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi tour estivi, dove ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero e conquistato tutti a suon di continui sold out, la straordinaria Frida Bollani Magoni torna ai suoi amati spettacoli dal vivo con un nuovo tour.

Il suo viaggio tra le note porta ogni sera sul palco nel suo piano e voce sia brani inediti sia grandi capolavori riarrangiati per l’occasione per un risultato sempre nuovo.

A guidare l’artista il suo amore sconfinato per la musica, protagonista nella sua vita fin da piccolissima e che la porta ad avere una maturità artistica che non conosce eguali. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua potenza nonostante la giovane età (classe 2004).

Special guest della serata il cantautore Albert Eno (voce e chitarra) interpreterà insieme a Frida inediti e cover, riadattate con sonorità che legano i due artisti da un punto di vista emotivo e compositivo.

Frida Bollani Magoni, pianista dal talento raro è figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille, essendo lei ipovedente.

Frida ha collaborato con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, si è inoltre esibita al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, ed è stata ospite dello show Danza con me di Roberto Bolle in prima serata su Rai 1.

Albert Eno, già voce dei Kismet, avvia il suo progetto solista nel 2018. Oltre ai concerti, Albert Eno inizia la sua attività creativa e compositiva che porterà l’artista a pubblicare nel settembre 2020 il singolo “The Embrace” e nel 2021 dell’album “Dark ‘n’ Stormy”.

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com oppure telefonando al numero 0522 854355.