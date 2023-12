Una signora abruzzese, a Modena per accertamenti sanitari, giunta in stazione per fare rientro a casa, si è accorta di aver smarrito il proprio cellulare e di non poter comunicare con i propri familiari, soprattutto per rassicurarli sull’esito delle visite.

Si è, quindi, rivolta con fiducia al personale della Polizia di Stato in servizio presso la Stazione Ferroviaria.

Gli agenti del Posto Polfer l’hanno accolta e tranquillizzata per poi mettersi subito alla ricerca del telefonino, che è stato rinvenuto all’interno dell’autobus di linea, che la signora aveva utilizzato per raggiungere la stazione FS, incastrato tra due sedili.

La signora ha ringraziato gli agenti e, nell’occasione, si è fatta scattare una foto che la ritrae insieme a loro!