Nel corso della mattinata i carabinieri della stazione di Corso Cairoli sono intervenuti presso l’istituto scolastico Don Borghi di via Blaise Pascal a Reggio Emilia, curando un sopralluogo di furto. Sul posto i militari hanno potuto accertare che ignoti ladri, durante il ponte natalizio, previa effrazione di una finestra posta al primo piano dell’edificio, erano entrati nei locali dell’istituto scolastico da dove hanno asportato, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, diversi dispositivi elettronici (tablet e portatili). Complessivamente i danni sono ancora in corso di quantificazione.