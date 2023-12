Si è svegliata in piena notte avendo sentito dei rumori provenire dal balcone del suo appartamento, al secondo piano di un condominio del capoluogo di Reggio Emilia, ed ha immediatamente dato l’allarme al 112. Sul posto è subito intervenuta una gazzella della sezione radiomobile dei carabinieri che all’arrivo hanno notato un giovane nel cortile condominiale che alla vista dei militari si dava alla fuga. E’ nato un inseguimento a piedi, conclusosi quando il fuggitivo ha imboccato la rampa che conduce a dei garage, per cui non essendoci altra via d’uscita veniva raggiunto e bloccato.

In sua disponibilità un passamontagna e attrezzi atti allo scasso, cosi come nella sua vettura, parcheggiata nei pressi, al cui interno veniva reperito altro passamontagna e ulteriori attrezzi da scasso. Per questi motivi, con l’accusa di tentato furto in abitazione, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, hanno arrestato un cittadino albanese 32enne domiciliato a Prato, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. L’attività ha portato al sequestro di due passamontagna, un a pinza a pappagallo, un paio di guanti da carpentiere, un grosso martello e un paio di cesoie. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

