Il Teatro Comunale di Modena inaugura il 2024 con un classico Concerto di Capodanno in stile viennese che si terrà il giorno 1° gennaio alle ore 17.30. Protagonista, come lo scorso anno, la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena guidata dal suo direttore musicale, Hirofumi Yoshida.

Il programma prevede capolavori della tradizione classica familiari al grande pubblico, a partire dagli immancabili valzer, marce e polche di Johann Strauss padre e figlio. Il concerto spazierà fra altri brani celebri quali La bella addormentata di Chakovskij, Funiculì Funiculà di Nikolaj Rimskij-Korsakov, alcuni ballabili dalle edizioni francesi delle opere di Giuseppe Verdi e classici di Edvard Grieg e Jacques Offenbach.

L’orchestra cresciuta nei suoi primi due anni di attività grazie al successo di un accordo fra Fondazione Teatro Comunale di Modena e la Filarmonica di Modena, costituitasi come organizzazione autonoma e indipendente. L’orchestra, costituitasi nel maggio 2022, ha già all’attivo importanti concerti con artisti di fama mondiale, quali Henrik Nànàsi, Joel Sandelson, Dmitry Masleev, Benedikt Kloekner, Nikita Boriso-Glebsky e, lo scorso 7 dicembre, il pianista Louis Lortie. Nel 2023 si sono svolte con grande successo due tournée: ad Abu Dhabi in marzo con il celebre direttore e compositore Tan Dun (di cui è stata eseguita l’opera Buddha Passion) e a Nara (Giappone) nel Tempio Horyuji, patrimonio mondiale Unesco, con l’opera Il Trovatore. La Filarmonica, il cui presidente è Giorgio Zagnoni a partire dalla sua fondazione, è costituita da affermati professionisti ma è anche un’importante opportunità per il graduale inserimento di giovani musicisti sul territorio. Il progetto della Filarmonica viene realizzato grazie al supporto fondamentale di importanti sostenitori quali BCC Emilbanca, CPC, Innovative Solutions, Consorzio Innova, MW Plast, Macron, Gruppo Romani, Frantoio Fondovalle, CIB Costruzioni, Sawakami Opera Foundation, Castiglione Viaggi, Lavoropiù, Sherman Advisory.

Nato a Hokkaido, in Giappone, Hirofumi Yoshida nel 2002 è stato il primo direttore d’orchestra a essere insignito del Gotoh Memorial Award, riconoscimento conferito ai giovani talenti più promettenti in ambito artistico in Giappone. Nel 2005 ha debuttato in Italia dirigendo Cavalleria rusticana e Rigoletto in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. Ha diretto importanti produzioni liriche quali Pagliacci alle Terme di Caracalla, Aida e Madama Butterfly al Teatro dell’Opera del Cairo, La traviata a Parigi, Le Nozze di Figaro in Giappone, Don Carlos a Hong Kong, L’elisir d’amore con l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Turandot al Festival Puccini di Torre del Lago. Dal 2014 al 2021 ha ricoperto il ruolo di direttore artistico della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna.

Biglietti, da 16 a 45€ salvo riduzioni. I biglietti si possono acquistare online o presso la biglietteria del Teatro (Corso Canalgrande 85), oppure telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.