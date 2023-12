A distanza di un mese è stato possibile individuare e rintracciare il responsabile dell’investimento avvenuto lo scorso 27 novembre verso le 17:30 a Vignola in via per Spilamberto, quando un’autovettura aveva investito una donna anziana, sbalzandola sull’asfalto, sull’attraversamento pedonale di fronte alla farmacia. La donna subì diversi traumi, tra cui la frattura di un piede e la lussazione della spalla.

Quel pomeriggio, quando la pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli arrivò sul posto allertata dal 118, non trovò alcuna traccia del conducente né dell’auto coinvolta nonostante, dalle testimonianze raccolte, fosse chiaro che il conducente si fosse fermato, avesse controllato le condizioni della donna investita, avesse aspettato i soccorsi e avesse assicurato la sua presenza sul posto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto era rimasta al suolo solamente una frenata sul pedonale e nessun elemento che potesse ricondurre all’auto e al suo conducente.

Dalle telecamere, pubbliche o private, installate in prossimità dell’incidente non è stato possibile acquisire direttamente elementi utili all’individuazione dell’auto, tuttavia, una scrupolosa visione dei filmati ha portato all’individuazione di tantissimi testimoni, i quali hanno riferito un grande quantitativo di elementi che hanno permesso di risalire al modello, alla marca e al colore del veicolo investitore. Dunque, tramite i varchi elettronici di lettura targhe della Polizia Locale presenti nel territorio dell’Unione, sono stati visionati migliaia di transiti delle ultime settimane, fino a quando tutti i particolari riferiti durante la raccolta delle testimonianze hanno fatto convergere i sospetti su un’unica targa.

Dopo avere individuato con certezza il conducente, essendo il veicolo in uso a più persone, quest’ultimo è stato invitato presso il comando della Polizia Locale Terre di Castelli. L’uomo, considerati i chiari indizi a suo carico, non ha potuto fare altro che confermare di essere il responsabile dell’investimento dell’anziana signora. Il giovane conducente, residente a Vignola, è stato dunque deferito all’Autorità Giudiziaria.