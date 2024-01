Quanto conosci della storia della nostra città? Ti sei mai chiesto come il quartiere in cui vivi sia cambiato negli anni? Le foto del passato di Reggio Emilia possono contribuire alla costruzione di una memoria storica dei nostri quartieri. Siamo curiosi di scoprire quali frammenti del passato siano conservati negli scatti degli abitanti reggiani e come queste immagini possano raccontare l’identità del territorio e di chi lo vive.

Se possiedi fotografie di interesse storico della zona est di Reggio Emilia, ossia dei quartieri Stazione, Mirabello, Ospizio e San Maurizio, sei invitato a prendere parte al progetto “ContEst – Il quartiere fa memoria” condividendo i tuoi scatti del passato, che narrano le vicende di strade che percorriamo ogni giorno. Le foto possono riguardare cambiamenti urbani, feste di quartiere, vecchie attività commerciali o qualsiasi scorcio di vita quotidiana che racconti l’evoluzione di questi territori.

L’obiettivo è accrescere il significato identitario di alcuni luoghi, individuati come presidi sociali, affinché costituiscano il centro della vita sociale del quartiere, coinvolgendo direttamente gli abitanti del territorio e promuovendo l’incontro tra i portatori di memoria (adulti e anziani) e i giovani attraverso laboratori interattivi e momenti di scambio pensati per costruire un racconto partecipato che possa interessare le diverse generazioni. La condivisione di ricordi e di narrazioni, evocati dall’intensità delle immagini costituirà il pretesto per la nascita di discorsi intergenerazionali che possano favorire la costruzione di un sentire comune legato all’appartenenza al quartiere.

Chiunque può partecipare inviando la propria fotografia, possibilmente corredata di data, luogo e una breve descrizione, in formato digitale all’indirizzo email m.molon@progettocrescere.re.it oppure consegnandola cartacea di persona in uno dei punti di raccolta designati per tutto il mese di gennaio (donando una copia o portando l’originale che verrà restituita). Ci troverai il martedì dalle 16.00 alle 18.00 presso la biblioteca Ospizio (Via Emilia Ospizio 30/b), il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 presso il Centro Sociale Nuovo Gramsci “La Casetta” (Campo di Marte) e il giovedì dalle 15.30 alle 16.30 presso la Sala Civica della Polveriera (Piazzale Oscar Romero, 1/I).

Le fotografie raccolte saranno poi selezionate per la realizzazione di installazioni fotografiche che saranno esposte come mostre permanenti in alcuni luoghi cari agli abitanti dei quartieri interessati dal progetto, con l’intento di offrire una narrazione partecipata del cambiamento del nostro territorio nel tempo.

Questa iniziativa costituisce una delle azioni del progetto ContEst, realizzato grazie al contributo della Fondazione Manodori, che vede come ente capofila la Cooperativa Sociale Progetto Crescere e una rete di partenariato costituita dalle cooperative L’Ovile, La Vigna e il Centro di solidarietà di Reggio Emilia Onlus (CEIS) in stretta sinergia con il Polo Sociale Est del Comune di Reggio Emilia e Acer. Il progetto nasce per valorizzare i luoghi a valenza sociale della zona Est di Reggio Emilia, creando nuove occasioni per generare relazioni di prossimità e incoraggiare una partecipazione attiva alla vita di comunità.

Altra azione di ContEst che vedremo realizzata nei prossimi mesi sarà la nascita del primo Repair Cafè a Reggio Emilia, luogo simbolo dell’economia circolare nel quale sarà possibile mettere a disposizione, su base volontaria, le proprie competenze di riparazione di oggetti per aiutare altre persone nella manutenzione di prodotti che altrimenti diventerebbero rifiuti. Sarà un’occasione per sperimentare nuove pratiche di convivenza e dinamiche generative di prossimità, con il duplice obiettivo di incentivare il riuso e rafforzare il tessuto sociale all’interno della comunità dando vita a un modello circolare di sostegno reciproco.