Il Questore di Reggio Emilia ha disposto sei divieti di accesso alle aree urbane, cosiddetti “Daspo Willy”, nei confronti di sei soggetti coinvolti in una rissa all’esterno di un bar nel centro di Boretto nel maggio 2023.

In quell’occasione i sei soggetti, quattro italiani e due stranieri tutti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, si sarebbero resi autori di un’aggressione ai danni di due coetanei all’uscita di un bar colpendoli ripetutamente con calci e pugni e danneggiando l’auto di uno dei due.

Grazie all’attività investigativa posta in essere dalle forze dell’Ordine si è riusciti a rintracciare immediatamente i presunti autori e deferirli in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento.

A seguito dell’istruttoria portata avanti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia, il Questore Maggese ha disposto nei confronti di cinque soggetti il divieto di accedere per tre anni ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze e in prossimità degli stessi presenti nel comune di Boretto, con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di comparizione e firma una volta a settimana presso gli uffici di Polizia Giudiziaria.

Nei confronti del sesto soggetto, invece, è stato disposto lo stesso divieto senza la prescrizione dell’obbligo di presentazione e firma che avrà una durata di due anziché tre anni.

Il 10 gennaio scorso, il G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia ha emesso l’Ordinanza di Convalida dei provvedimenti sopracitati permettendo la loro esecuzione da parte della Divisione Anticrimine reggiana.