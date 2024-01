Si trovava in sosta a bordo della propria autovettura, in un luogo poco illuminato. I militari della Tenenza di Scandiano, che stavano effettuando un servizio perlustrativo, notavano la vettura e si avvicinavano per un controllo, identificando un 26enne che alla richiesta dei documenti manifestava un’ingiustificata ansia ed insofferenza, tanto da insospettire gli operanti che approfondivano i controlli, riuscendo a ricondurre i motivi di tale stato d’animo.

È accaduto l’altro ieri intorno alle 19:00 quando una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio perlustrativo, mentre transitava in via Brolo Sopra notava un autoveicolo in sosta in un luogo poco illuminato, quindi decideva per un controllo. All’interno i militari identificavano un 26enne che palesava da subito un atteggiamento insofferente verso i militari e, considerato il forte odore acre proveniente dall’abitacolo, i carabinieri decidevano di approfondire i controlli rinvenendo un involucro trasparente in cellophane, che il 26enne aveva occultato sotto al sedile del lato guidatore, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana; successivamente pesata e analizzata con apposito esame speditivo “narcotest” risultava essere del peso di una decina di grammi. A seguito di quanto emerso, il ragazzo veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato in ordine al riferimento normativo violato. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.