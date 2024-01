È andata in pensione negli ultimi giorni di dicembre la dottoressa Marzia Bacchelli, farmacista, nell’ultimo anno Direttrice facente funzione del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale. In servizio dal 1987, la dottoressa Bacchelli lascia un’impronta indelebile nel percorso di sviluppo del Dipartimento e delle sue articolazioni territoriali: dall’esordio a Carpi, con il contestuale avvio della Farmacia ospedaliera, all’approdo all’allora neonato ospedale di Baggiovara, anche qui con un prezioso lavoro che getterà le basi per l’attivazione della Farmacia ospedaliera.

Originaria di Carpi, Bacchelli inizia a lavorare in farmacie comunali subito dopo la laurea e l’abilitazione professionale. Nel 1987 l’ingresso nella sanità pubblica, nell’allora USL n.14 di Carpi, dapprima come collaboratrice e pochi anni dopo come Dirigente farmacista, svolgendo da subito funzioni di responsabilità alla direzione della farmacia ospedaliera carpigiana, gestendo direttamente il controllo e l’approvvigionamento dei farmaci e impartendo direttive sulla loro tenuta e conservazione ai vari servizi.

Nel 2005 la nuova sfida professionale, con l’avvio della farmacia ospedaliera del Nuovo ospedale civile di Baggiovara, acquisendo, oltre ai vari compiti propri di una farmacia ospedaliera, anche quello di gestione dei dispositivi medici di pertinenza farmaceutica, di cui viene nominata responsabile aziendale. Sempre in qualità di esperta di dispositivi medici Bacchelli viene nominata componente del Comitato Etico provinciale.

Nel novembre 2022, a seguito del pensionamento della dottoressa Nilla Viani, è stata nominata Direttrice facente funzione del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale.

Nei quasi 40 anni di percorso lavorativo ha partecipato, anche in qualità di relatore, a circa 120 tra seminari e convegni, a cui si aggiungono le numerose pubblicazioni scientifiche e l’attività di docenza e tutoraggio presso la scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera di UNIMORE.

La Direzione dell’Azienda USL di Modena saluta e ringrazia la dottoressa Bacchelli per la dedizione e la professionalità dimostrate in tutti questi anni di servizio.