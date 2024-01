Sono aperte le iscrizioni al laboratorio formativo di Alfabetizzazione digitale, proposto dai volontari di Auser e Arci, nell’ambito del progetto “Soliera Bene Comune” che prevede e sostiene patti di collaborazione tra l’ente pubblico e i cittadini, in un’ottica di promozione della cittadinanza attiva.

Il corso prenderà avvio giovedì 25 gennaio dalle 20 alle 22, presso Habitat, in via Berlinguer 201. Sono previsti dieci incontri, cinque dei quali dedicati all’utilizzo dello smartphone e altrettanti cinque a tablet e personal computer. L’iscrizione è gratuita chiamando i numeri 059.561456 e 059.567869.

L’obiettivo è promuovere l’uso e ampliare le competenze digitali per l’utilizzo di smartphone e tablet, in favore di tutti i cittadini e in particolare degli anziani.