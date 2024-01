Il ricordo che si trasforma in solidarietà. È questo il senso della bella donazione celebrata oggi presso la sede della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, dove è stata inaugurata una nuova ambulanza. Un mezzo arrivato grazie al dono in memoria di Enzo Braglia e Teresa Micheli. I due sposi sono scomparsi rispettivamente nel 2008 e nel 2023. Il loro nome ora è presente su questa nuova ambulanza perpetuandone il ricordo.

La coppia tramite disposizioni testamentarie aveva deciso di devolvere una somma necessaria per l’acquisto di un’ambulanza alla Pubblica Assistenza reggiana. L’inaugurazione del mezzo è stata un momento coinvolgente e toccante, al quale hanno partecipato i famigliari dei coniugi Braglia, il Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea Adolfo Canepari, la Consigliera della Pubblica assistenza Maria Teresa Cozza e diversi volontari.

“Ringrazio di cuore Enzo, Teresa e la loro famiglia – afferma Canepari – per aver disposto questa importante donazione che ci consente di ampliare e ammodernare il nostro parco mezzi dedicati all’emergenza. Presidi indispensabili per garantire i nostri servizi, in termini di velocità, quantità e qualità. Mezzi che concorrono a salvare vite ogni giorno. Un modo importante per essere vicini alla comunità”.