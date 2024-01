Sabato 20 gennaio, alle ore 10.30, alla presenza degli amministratori, verranno inaugurati i nuovi giochi inclusivi installati nel Parco di via Nievo, nel quartiere Brodano. Grazie a risorse provenienti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, è stata creata una specifica area gioco inclusiva composta da 42 metri quadrati di pavimentazione antitrauma in gomma, un’altalena ad amaca oscillante, una casetta con tetto con pannelli tattili e un gioco a molla a quattro posti. I giochi sono stati installati dalla ditta Proludic di Alessandria, specializzata in questo tipo di attrezzatture ludiche.

Nel riparto del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, la Regione Emilia-Romagna aveva dato indicazioni su due aree di intervento, l’attività sportiva e l’adeguamento dei parchi. Il Comune di Vignola, in accordo con i Comuni dell’Unione Terre di Castelli, ha acquistato un sollevatore da mettere a servizio della piscina del Centro nuoto e ha adeguato il parco di via Nievo. Il costo di quest’ultimo intervento è stato di poco più di 8mila euro.

“La necessità di adeguare il parco di via Nievo ci era stata segnalata dagli stessi residenti – spiega la vicesindaca e assessora alle Politiche sociale Anna Paragliola – Siamo quindi soddisfatti di poter consegnare al quartiere nuove attrezzature ludiche inclusive, che potranno essere utilizzate da tutti i bambini, compresi quelli con disabilità. Come abbiamo detto fin dall’inizio, uno degli obiettivi di questa Amministrazione è quello di rendere i parchi ancora più a misura di bambino”.

“Il parco di via Nievo è interessato anche da uno dei progetti vincitori dell’ultimo Bilancio partecipativo – aggiunge la sindaca Emilia Muratori – In accordo con i proponenti del progetto “Parco delle isole”, abbiamo lavorato affinchè quest’area gioco fosse parte integrante del progetto più complessivo che punta alla creazione di nuove “isole” attrezzate dedicate al gioco, allo sport e al benessere”.

Questi gli interventi già realizzati nei parchi cittadini in questi tre anni: